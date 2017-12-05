Україна збільшила виручку від аграрного експорту в ЄС на 41% - майже до $5 мільярдів

Українські підприємства за перші десять місяців поточного року експортували на ринок Європейського Союзу аграрної продукції на 4,69 млрд дол., що на 41% більше, ніж у січні-жовтні минулого року, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України з посиланням на першого заступника голови відомства Максима Мартинюка.

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«У розрізі конкретних товарів, крім традиційно сировинних, які формують український експорт, я виділив би мед, експорт якого за підсумками цього року очікується на рівні 60 тис. тонн, що вдвічі більше, ніж минулого, і широкий асортимент органічної продукції, яка в основному експортується до європейських країн», - цитує прес-служба Мартинюка.

Згідно з повідомленням, за звітний період Україна імпортувала з ЄС продукції на 1,79 млрд дол. Найбільше вітчизняні підприємства закуповували в Європі різні продукти харчування (екстракти та концентрати кави, чаю і готові продукти на їх основі, готові соуси та ін.), тютюн і тютюнові вироби, шоколад і продукти з какао бобів.

Прес-служба додала, що зовнішньоторговельний оборот між Україною і країнами ЄС за десять місяців 2017 року збільшився на 32,2% порівняно з аналогічним періодом 2016 року і становив 6,5 млрд дол. Позитивне сальдо збільшилося на 65,5% - до 2, 9 млрд дол.

У відомстві нагадали, що загалом у січні-жовтні поточного року Україна збільшила експорт продукції сільського господарства та харчової промисловості на майже 23% проти аналогічного періоду минулого року - до 14,7 млрд дол. Основними експортними продуктами за звітний період стали соняшникова олія, кукурудза, пшениця, насіння ріпаку, соя, м'ясо і субпродукти свійської птиці. Імпорт становив 3,6 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства агарної політики і продовольства, українські сільгоспвиробники минулого року поставили на ринки Європейського Союзу аграрну продукцію на суму 4,242 млрд дол., що на 1,6% більше, ніж роком раніше. Таким чином, ринок ЄС у 2016 році зайняв 27,5% у загальній структурі аграрного експорту. Водночас частка країн Азії становила 45,9% (7,099 млрд дол.), Африки - 15,7% (2,424 млрд дол.), СНД - 7,7% (1,185 млрд дол.) і США - 0,3 % (44,9 млн дол.).

Додаткові торгові преференції Європейського Союзу для України, остаточно затверджені Європейським парламентом 13 вересня, набули чинності 1 жовтня, за винятком лібералізації експорту ячменю, пшениці і кукурудзи - ці преференції набудуть чинності 1 січня.

Згідно з досягнутими домовленостями, квоти на томати, пшеницю, кукурудзу і мед було збільшено, але не в тому обсязі, як раніше це пропонувалося Єврокомісією. Сечовину з пропозицій виключено. Зокрема, встановлено такі річні квоти: для меду - 2,5 тис. тонн, томатів оброблених - 3 тис. тонн, пшениці - 65 тис. тонн, кукурудзи - 625 тис. тонн, ячменю - 325 тис. тонн. Преференції будуть запроваджені на строк до трьох років як доповнення до Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.