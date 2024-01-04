Раніше це вдавалося тільки ШІ, а для людини проходження вважалося неможливим через швидкість падіння блоків.

Американський школяр та стример під ніком Blue Scuti першим у світі "пройшов" класичний Тетріс 1989 року на приставці NES. Раніше це вдавалося тільки штучному інтелекту.

13-річний підліток набрав 999 999 очок і дійшов до моменту, коли гра намертво зависає через відсутність подальшого програмного коду, повідомляє The New York Times.

Може здатися дивним, що гра 34-річної давності ніколи не була пройдена повністю. Але це дійсно так – з моменту виходу "Тетрісу" на NES його вважали по-справжньому непереможним. Гравці доходили максимум до 29 рівня, на якому блоки падали так швидко, що здавалося неможливим встигати.

На перемогу в "Тетрісі" і встановлення нового світового рекорду у хлопця пішло 34 хвилини. Повне відео він виклав у себе на YouTube. Рекордсмен використовував нову техніку "прокрутки", яка дозволяє управляти контролером набагато швидше.

Раніше ми розповідали про гравця Elden Ring, який пройшов хардкорний екшен на саксофоні. Ба більше, він навіть примудрився не пропустити жодного ворожого удару.

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