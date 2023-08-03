Зазначається, що це перше подібне проходження Elden Ring на незвичайному контролері без отримання шкоди від ворожих удорів.

Додаткові випробування при проходженні ігор від FromSoftware – це особливий вид розваги для найхардкорніших фанатів. Нещодавня Elden Ring в плані різноманітності складнощів, який самі собі створюють геймери, вже точно вибилася в лідери. Хтось проходив гру без використання ходьби, інші – перетворювали кожного ворога на Маленію. А тепер до цього значного списку можна додати проходження на електричному саксофоні.

Це випробування придумав і подолав стрімер DrDeComposing. Він пройшов Elden Ring, керуючи персонажем електричним саксофоном. Ба більше, він навіть примудрився не пропустити жодного ворожого удару.

Стример налаштував ПК таким чином, щоб сигнали музичного інструменту перетворювалися в команди для героя. На тренування у нього пішло кілька місяців і у загальному підсумку все вийшло. Зазначається, що це перше проходження Elden Ring на незвичайному контролері без отримання жодного удару.

Відео перемоги над фінальним босом

Elden Ring – основні подробиці

Це рольовий екшен від японської студії FromSoftware, творців Dark Souls, Bloodborne і Sekiro: Shadows Die Twice.

Elden Ring отримав 324 нагороди "Гра року" – це абсолютний рекорд для ігрової індустрії. Хардкорній екшен-RPG вдалося обійти The Last Of Us 2, у якого 322 перемоги.

Нещодавно Elden Ring раптово подорожчала в українському Steam в два рази. Стандартне видання тепер коштує не 899 грн, а 1799 грн. До цього видавець Bandai Namco також підвищив регіональну вартість Armored Core VI Fires Of Rubicon.

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