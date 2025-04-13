Головним героєм знову стане Алекс Мерсер, а дії гри розгорнуться в Нью-Йорку.

На Reddit з'явилися чутки про можливе воскресіння культової франшизи Prototype. Джерело стверджує, що Activision працює над третьою частиною, а головним героєм знову стане Алекс Мерсер із першої частини.

Інсайдер не називає імені, але стверджує, що брав участь у фокус-групі, де обговорювалися деталі проєкту. За його словами, події Prototype 3 знову розгорнуться в Нью-Йорку. Місто, як і раніше, стане епіцентром епідемії, а гравцям знову видадуть усі фірмові здібності.

Якщо вірити витоку, Мерсер якимось чином вижив після подій другої частини. Нагадаємо, що в другому Prototype головним героєм був військовий Джеймс Геллер, а сам Алекс Мерсер став антагоністом.

Відео дня

Фанати сприйняли новину з ентузіазмом, але зазначають, що вся інформація поки не підтверджена офіційно. Prototype 2 свого часу не зміг досягти комерційного успіху, а студія-розробник Radical Entertainment була розформована. Саме з цієї причини серія на довгий час пішла в тінь.

Але що додає оптимізму - реакція відомого ігрового журналіста Тома Хендерсона, який написав в обговоренні, що йому до редакції надходила схожа інформація.

Раніше ми розповідали, що Activision працює над новим сюжетним мультиплеєром у відкритому світі на новому рушії. Це буде повністю нова серія, каже один із розробників.

Вас також можуть зацікавити новини: