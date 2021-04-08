Шутер про війну в Іраку знову піддався критиці.

Рада з американо-ісламських стосунків (CAIR), найбільша в США мусульманська правозахисна організація, звернулася до компаній Microsoft, Sony та Valve з проханням не публікувати в своїх цифрових магазинах майбутній шутер Six Days in Falluja.

На думку організації, гра є "симулятором вбивства арабів", прославляє насильство, що забрало життя понад 800 мирних жителів, а також виправдовує вторгнення в Ірак.

Про це CAIR заявила на своєму сайті.

"Ігрова індустрія мусить припинити дегуманізувати мусульман. Відеоігри, такі як Six Days in Fallujah, лише прославляють насильство, що забрало життя сотень мирних мешканців Іраку, виправдовує війну в Іраку і посилює антимусульманські настрої в той час, коли антимусульманський фанатизм продовжує загрожувати життю людей", – заявив представник CAIR Хузайфа Шахбаз.

На цей час Microsoft, Sony та Valve ніяк не відреагували на звернення.

Трейлер Six Days in Fallujah

Детальніше про Six Days in Fallujah

Спочатку шутер Six Days in Fallujah було анонсовано ще у 2009 році. Проект повинен був розповідати про другу битву за Фаллуджу, яка сталася в листопаді 2004 року в Іраку. При створенні гри розробники тісно співпрацювали з американськими морськими піхотинцями, які брали участь у тій битві. Але незабаром після анонсу преса і активісти почали критикувати авторів за обрану тему. Врешті решт видавець Konami прийняв рішення заморозити проект.

Напочатку 2021 року робота над шутером Six Days in Fallujah відновилася. І хоч у гри змінилися видавці та розробники, сюжет залишився старим. Нові автори зі студії Highwire Games були переконані: "якщо телебачення і фільми можуть показувати війну в Іраку, то це повинні робити й відеоігри".

Про битву за Фаллуджу

Друга битва за іракське місто Ель-Фаллуджа відбулася в листопаді 2004 року. Вона вважається другою найбільш кровопролитною битвою за всю Іракську війну для американських військ. Згодом світова громадськість критикувала США за застосування в ході цієї операції бомб з білим фосфором.

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Автор: Сергій Коршунов