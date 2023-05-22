Це доводять недавні дії компанії.

Sony не хоче відставати від інших помітних гравців в індустрії інтерактивних розваг, які постійно поглинають різні студії. Це підтверджують недавні дії компанії.

Видання The Financial Times випустило статтю з аналізом дій японської компанії. Матеріал містить заяву гендиректора Sony Хірокі Тотокі, яку він зробив на недавній прес-конференції. Керівник сказав: "Для розширення нашого зростання в середньо - і довгостроковій перспективі нам буде потрібна здатність інвестувати в датчики зображення і бізнес розваг на абсолютно новому рівні".

З цією метою Sony вирішила виділити свій фінансовий підрозділ, який займається банкінгом і страхуванням, в окрему структуру. Вона буде торгуватися на біржі, за рахунок чого японська компанія отримає додатковий капітал. При цьому Sony збирається зберегти за собою приблизно 20% акцій фінансового підрозділу.

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Таке рішення прокоментував аналітик MST Financial Девід Гібсон. На його думку, первинне розміщення акцій Sony Financial дозволить компанії бути агресивнішою в злиттях і поглинання. "Консолідація в сфері розваг вже відбувається, і Sony не хоче залишитися позаду", — підсумував експерт. Інвесторам плани компанії подобаються, адже відразу після їх оголошення акції виросли в ціні.

Останні ігрові придбання Sony

У січні 2022 року японська компанія повідомила про покупку Bungie, розробника серії Destiny. Сума угоди склала $3,6 мільярда.

До цього Sony поглинула дві студії, які раніше випускали ігри для PlayStation 5. Йдеться про Housemarque і Bluepoint Games, відомих за Returnal і ремейк Demon's Souls відповідно.

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