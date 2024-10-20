Спад популярності стався одразу після великого оновлення з оновленою картою і новим типом зброї.

Apex Legends зіткнулася з мінімальним числом гравців за останні роки, 22 сезон не виправдав очікувань гравців.

За даними видання Dexerto, популярна гра в жанрі Battle Royal Apex Legends переживає значний спад активності. У 22 сезоні середня кількість гравців на платформі Steam опустилася нижче 100 тисяч, що є найнижчим показником з 2021 року. Незважаючи на введення нової карти та зброї з подвійним хватом, останнє оновлення не змогло втримати інтерес аудиторії.

Гра все ще входить до числа найпопулярніших на Steam, досягаючи пікових значень близько 200 тисяч користувачів на день. Однак зниження активності помітне навіть за регулярних великих оновлень із кожним новим сезоном.

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Статистика показує, що 20 сезон приніс грі значний підйом як за максимальною, так і за середньою кількістю гравців. 21 сезон зумів підтримати цю тенденцію в травні 2024 року, але потім було різке зниження. У 22 сезоні середня кількість гравців впала нижче за 100 тисяч, а пікові значення склали близько 249 тисяч, що майже вдвічі менше за показники лютого 2024 року.

Однією з можливих причин спаду є новий персонаж 21 сезону, Альтер. Її здібності вимагають активної взаємодії з командою, що ускладнює її використання для гравців, які віддають перевагу одиночному режиму.

Крім того, введення подвійної зброї Мозамбік викликало суперечки серед гравців. Розробники довго не вносили зміни для балансування цієї зброї.

Раніше Focus Entertainment розповіла, що не проти користувацьких модів в онлайн-режимі Warhammer 40K: Space Marine 2. Однак це стосується тільки PvE режимів гри, розробники все ще будуть припиняти використання модифікацій у PvP.

Трохи про Apex Legends

Apex Legends - безкоштовна багатокористувацька гра в жанрі Battle Royal, розроблена Respawn Entertainment і видана Electronic Arts. З моменту випуску в 2019 році вона привернула мільйони гравців завдяки динамічному геймплею і різноманітним персонажам з унікальними здібностями.

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