Стверджується, що розробники вкрали художній стиль у китайської художниці

Розробників Black Myth: Wukong звинуватили в плагіаті художнього стилю гри. Стверджується, що Game Science вкрала концепт броні головного героя гри.

Китайська художниця під ніком RuanJia повідомила у своєму Twitter, що Game Science вкрала в неї концепт-арт стародавньої китайської броні. Художниця стверджує, що тут ідеться не про натхнення і референс, а про прямий плагіат: дизайн художників Game Science повністю повторює стиль RuanJia, аж до товщини пензлів і вибору кольорів. Контент-мейкерка вважає, що її роботу просто скопіювали і вставили в гру.

Трохи про Black Myth: Wukong

Black Myth Wukong вийшла 20 серпня, її розробила маловідома китайська студія Game Science. Відразу ж після релізу вона підірвала чарти Steam. Гра досягла позначки у 2,2 мільйона одночасних гравців, ставши найпопулярнішою сюжетною одиночною грою в історії платформи та посівши друге місце за загальним онлайном серед усіх ігор.

Рейтинг гри в Steam залишається "Вкрай позитивним" з більш ніж 120 тисячами оглядів. Журналісти також хвалять гру, виділяючи видовищну бойову систему і різноманітних босів.

Гра заснована на класичному романі XVI століття "Подорож на Захід" і розповідає про пригоди Вибраного у світі китайської міфології.

Нагадаємо, що журналісти повідомили про погану продуктивність Monster Hunter Wilds на Playstation 5. Ті, хто вже випробував гру, скаржаться на нестабільний фреймрейт і непровантажені текстури.

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