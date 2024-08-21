Black Myth: Wukong обійшла за популярністю Dota, CS2 та інших титанів / фото Game Science!

20 серпня невеличка і раніше нікому не відома китайська студія Game Science! випустила свій рольовий екшен Black Myth: Wukong за мотивами роману "Подорож на Захід". Гра практично відразу після релізу "підірвала" чарти Steam, шокувавши ігрову спільноту.

На певному етапі гра сягнула позначки у 2,2 мільйона одночасних гравців. Це зробило "Вуконг" найпопулярнішою сюжетною одиночною грою в історії Steam та другою за онлайном узагалі серед усіх ігор, включно з умовно-безкоштовними. Наразі екшен поступається тільки PUBG, який у 2017 році на піку зібрав 3,25 млн гравців одночасно.

Що стосується геймерських оцінок, гра, як то кажуть, "зайшла" – рейтинг гри в Steam залишається "Виключно схвальні", з більш ніж 120 тисячами оглядів. Варто зазначити, що журналісти також оцінили екшен хвалебними відгуками, виділяючи видовищну бойову систему та різноманітних босів.

У новинку одночасно грало майже 2,3 млн осіб
Black Myth: Wukong перебуває в топ-2 за показником пікового онлайну

Що пояснює такий стрімкий успіх? На це вплинули одразу кілька чинників. Очевидно, що "Вуконг" – це довгоочікуваний ААА-реліз від китайської студії-розробника. Успіх на місцевому ринку, який, за різними прогнозами, в найближчі декілька років досягне понад 700 мільйонів геймерів, безумовно, сприяв потужному старту гри.

Однак успіх Black Myth: Wukong не можна пояснити тільки інтересом китайської аудиторії. Гра знайшла відгук далеко за межами Китаю, а високі показники онлайну Steam продемонстрували, що геймери скучили за великими одиночними AAA-іграми без прив'язки до сервісів і мікротранзакцій.

Нагадаємо, амбітний екшен з елементами RPG за мотивами китайської міфології розповідає про пригоду Вибраного, якому належить пройти через низку випробувань і підняти завісу таємниці над великою легендою. В основу тайтла ліг класичний роман 16 століття "Подорож на Захід".

Зіграти в Black Myth: Wukong можна не тільки на ПК, а й на PS5. Реліз на Xbox буде пізніше.

Black Myth Wukong безумовно один із тих проєктів, на які варто звернути увагу в серпні 2024 року. Загалом, в останній місяць літа ігрова індустрія потроху почала виходити зі своєї "літньої відпустки" і почала радувати гучними релізами.

А вже у вересні на ПК завітає God of War: Ragnarok, яку називають однією з найкращих ігор в історії PlayStation. Щоб підготувати геймерів до релізу, у Sony назвали п'ять конфігурацій комп'ютерів, на яких вдасться зіграти в гру за різних налаштувань графіки.

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