Зіграти в Black Myth: Wukong можна не тільки на ПК, а й на PlayStation 5. Реліз на Xbox буде пізніше.

20 серпня невеличка і раніше нікому не відома китайська студія Game Science! випустила свій рольовий екшен Black Myth: Wukong за мотивами роману "Подорож на Захід". Гра практично відразу після релізу "підірвала" чарти Steam, шокувавши ігрову спільноту.

На певному етапі гра сягнула позначки у 2,2 мільйона одночасних гравців. Це зробило "Вуконг" найпопулярнішою сюжетною одиночною грою в історії Steam та другою за онлайном узагалі серед усіх ігор, включно з умовно-безкоштовними. Наразі екшен поступається тільки PUBG, який у 2017 році на піку зібрав 3,25 млн гравців одночасно.

Що стосується геймерських оцінок, гра, як то кажуть, "зайшла" – рейтинг гри в Steam залишається "Виключно схвальні", з більш ніж 120 тисячами оглядів. Варто зазначити, що журналісти також оцінили екшен хвалебними відгуками, виділяючи видовищну бойову систему та різноманітних босів.

Що пояснює такий стрімкий успіх? На це вплинули одразу кілька чинників. Очевидно, що "Вуконг" – це довгоочікуваний ААА-реліз від китайської студії-розробника. Успіх на місцевому ринку, який, за різними прогнозами, в найближчі декілька років досягне понад 700 мільйонів геймерів, безумовно, сприяв потужному старту гри.

Однак успіх Black Myth: Wukong не можна пояснити тільки інтересом китайської аудиторії. Гра знайшла відгук далеко за межами Китаю, а високі показники онлайну Steam продемонстрували, що геймери скучили за великими одиночними AAA-іграми без прив'язки до сервісів і мікротранзакцій.

Нагадаємо, амбітний екшен з елементами RPG за мотивами китайської міфології розповідає про пригоду Вибраного, якому належить пройти через низку випробувань і підняти завісу таємниці над великою легендою. В основу тайтла ліг класичний роман 16 століття "Подорож на Захід".

Зіграти в Black Myth: Wukong можна не тільки на ПК, а й на PS5. Реліз на Xbox буде пізніше.

Black Myth Wukong безумовно один із тих проєктів, на які варто звернути увагу в серпні 2024 року. Загалом, в останній місяць літа ігрова індустрія потроху почала виходити зі своєї "літньої відпустки" і почала радувати гучними релізами.

А вже у вересні на ПК завітає God of War: Ragnarok, яку називають однією з найкращих ігор в історії PlayStation. Щоб підготувати геймерів до релізу, у Sony назвали п'ять конфігурацій комп'ютерів, на яких вдасться зіграти в гру за різних налаштувань графіки.

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