Baldur’s Gate 3, яка була визнана "Грою року" не отримає доповнення та розширення.
Засновник Larian Studios Свен Вінке заявив на Game Developers Conference, що й наступну частину, Baldur’s Gate 4, випускати не будуть. Про це повідомляє IGN.
Як зазначається, замість цього Larian Studios займеться розробкою чогось нового, а інтелектуальну власність на всесвіт Dungeons & Dragons залишить у руках видавця Wizards of the Coast. Ця заява дуже несподівана, оскільки Baldur’s Gate 3 має величезний успіх і шанувальники очікували на вихід DLC або розширення. Однак Larian випустила лише кілька основних безкоштовних патчів.
За словами Вінке, наступним проектом точно не буде Divinity: Original Sin 3. Це буде щось інше, але все ж знайоме.
Чому Baldur's Gate 3 настільки популярна
- Baldur's Gate 3 вийшла по-справжньому величезною. ЇЇ сценарій містить близько 2 млн слів і 170 годин кінематографічних сцен. Також RPG може похвалитися мінімум 10 різними сценаріями фіналу і 17 тисячами варіацій кінцівки.
- Крім того, у цій грі відсутні мікротранзакції та внутрішньоігрові покупки. Користувач одразу отримує повний та захопливий ігровий досвід.
- Величезна РПГ від Larian Studios отримала офіційну українську локалізацію.