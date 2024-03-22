У компанії розповіли, яким може бути наступний проект.

Baldur’s Gate 3, яка була визнана "Грою року" не отримає доповнення та розширення.

Засновник Larian Studios Свен Вінке заявив на Game Developers Conference, що й наступну частину, Baldur’s Gate 4, випускати не будуть. Про це повідомляє IGN.

Як зазначається, замість цього Larian Studios займеться розробкою чогось нового, а інтелектуальну власність на всесвіт Dungeons & Dragons залишить у руках видавця Wizards of the Coast. Ця заява дуже несподівана, оскільки Baldur’s Gate 3 має величезний успіх і шанувальники очікували на вихід DLC або розширення. Однак Larian випустила лише кілька основних безкоштовних патчів.

За словами Вінке, наступним проектом точно не буде Divinity: Original Sin 3. Це буде щось інше, але все ж знайоме.

Чому Baldur's Gate 3 настільки популярна

Baldur's Gate 3 вийшла по-справжньому величезною. ЇЇ сценарій містить близько 2 млн слів і 170 годин кінематографічних сцен. Також RPG може похвалитися мінімум 10 різними сценаріями фіналу і 17 тисячами варіацій кінцівки.

Крім того, у цій грі відсутні мікротранзакції та внутрішньоігрові покупки. Користувач одразу отримує повний та захопливий ігровий досвід.

Величезна РПГ від Larian Studios отримала офіційну українську локалізацію.

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