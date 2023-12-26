Зі стартом зимового розпродажу Baldur's Gate 3 очолила свіжий чарт Steam / фото Larian

Сервіс Steam опублікував рейтинг продажів за останній тиждень. Зазначається, що рейтинг складається не за кількістю проданих копій, а за обсягом заробленої виручки.

Провідну позицію в ньому займає Baldur's Gate 3 – перша знижка дозволила рольовій грі Larian Studios принести більше виторгу за тиждень, ніж Steam Deck і Call of Duty.

У топі також залишається Lethal Company, інді-хіт від розробника-одинака, який гравці оцінили вище всіх ААА-ігор 2023 року. При цьому проєкт все ще знаходиться в ранньому доступі.

Крім того, в першу десятку повернулися Elden Ring, Cyberpunk 2077 з DLC, Red Dead Redemption 2 і Hogwarts Legacy – всі вони доступні зі зниженим цінником в рамках зимового розпродажу. Акція завершиться 4 січня.

Топ-10 найбільш продаваних ігор в Steam

  1. Baldur's Gate 3
  2. Steam Deck
  3. Lethal Company
  4. Call of Duty
  5. Elden Ring
  6. Cyberpunk 2077
  7. EA Sports FC 24
  8. Red Dead Redemption 2
  9. Hogwarts Legacy
  10. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Чому Baldur's Gate 3 настільки популярна

  • Baldur's Gate 3 довела всім, що жанр ізометричних RPG, який завжди вважався "на любителя", в умілих руках розквітає і б'є рекорди популярності.
  • Гра вийшла по-справжньому величезною  – сценарій містить близько 2 млн слів і 170 годин кінематографічних сцен. Також RPG може похвалитися мінімум 10 різними сценаріями фіналу і 17 тисячами варіацій кінцівки.
  • Окремо Baldur's Gate 3 заслуговує на похвалу за відсутність мікротранзакцій та внутрішньоігрових покупок, пропонуючи повний та захопливий ігровий досвід від самого початку.
  • Величезна РПГ від Larian Studios отримала офіційну українську локалізацію, а ціна гри в Steam зі знижкою складає всього 809 грн.

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