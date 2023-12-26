Рольовій грі від Larian Studios вистачило невеликої знижки в 10%, щоб користувачі почали її активно купувати.

Сервіс Steam опублікував рейтинг продажів за останній тиждень. Зазначається, що рейтинг складається не за кількістю проданих копій, а за обсягом заробленої виручки.

Провідну позицію в ньому займає Baldur's Gate 3 – перша знижка дозволила рольовій грі Larian Studios принести більше виторгу за тиждень, ніж Steam Deck і Call of Duty.

У топі також залишається Lethal Company, інді-хіт від розробника-одинака, який гравці оцінили вище всіх ААА-ігор 2023 року. При цьому проєкт все ще знаходиться в ранньому доступі.

Крім того, в першу десятку повернулися Elden Ring, Cyberpunk 2077 з DLC, Red Dead Redemption 2 і Hogwarts Legacy – всі вони доступні зі зниженим цінником в рамках зимового розпродажу. Акція завершиться 4 січня.

Топ-10 найбільш продаваних ігор в Steam

Baldur's Gate 3 Steam Deck Lethal Company Call of Duty Elden Ring Cyberpunk 2077 EA Sports FC 24 Red Dead Redemption 2 Hogwarts Legacy Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Чому Baldur's Gate 3 настільки популярна

Baldur's Gate 3 довела всім, що жанр ізометричних RPG, який завжди вважався "на любителя", в умілих руках розквітає і б'є рекорди популярності.

Гра вийшла по-справжньому величезною – сценарій містить близько 2 млн слів і 170 годин кінематографічних сцен. Також RPG може похвалитися мінімум 10 різними сценаріями фіналу і 17 тисячами варіацій кінцівки.

Окремо Baldur's Gate 3 заслуговує на похвалу за відсутність мікротранзакцій та внутрішньоігрових покупок, пропонуючи повний та захопливий ігровий досвід від самого початку.

Величезна РПГ від Larian Studios отримала офіційну українську локалізацію, а ціна гри в Steam зі знижкою складає всього 809 грн.

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