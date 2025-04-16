Xbox зробив геймпад у стилістиці DOOM: The Dark Ages: його помітили у Філа Спенсера

У продаж контролер, імовірно, надійде наступного тижня.

До виходу DOOM: The Dark Ages залишається трохи більше місяця, і, судячи з усього, Microsoft готується до релізу стильно - з новим лімітованим геймпадом у тематиці гри.

Контролер оформлений у сіро-зелених тонах із помаранчевими акцентами та символікою зі всесвіту Doom, а класичні кнопки A/B/X/Y замінені на гліфи з гри. Візуально він уже засвітився, фанати помітили його в офісі Філа Спенсера, який випадково потрапив у кадр під час екскурсії для NBC Today.

За інформацією Dealabs, геймпад надійде в продаж уже найближчими днями, спочатку через Microsoft Store, а пізніше і на інших майданчиках. Ціна - 80 доларів. Старт попередніх замовлень теж обіцяють буквально з дня на день.

Відео дня

Реліз самої DOOM: The Dark Ages заплановано на 15 травня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series. Крім того, з першого дня проєкт буде в Xbox Games Pass.

Раніше ми розбирали прев'ю DOOM: The Dark Ages від ігрових журналістів. На їхню думку, гра вдало підтримує баланс між стрімкістю Eternal і більш розміреною DOOM 2016.

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