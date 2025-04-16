Загалом є 2 тисячі таких частинок.

Bethesda вирішила здивувати шанувальників The Elder Scrolls Online нестандартним способом відзначити десятиліття MMORPG: компанія вирішила продати шматки серверів. Не в переносному сенсі, а буквально.

На офіційному сайті Bethesda Gear стартували попередні замовлення на пам'ятні пластини зі шматочком оперативної пам'яті, вирізаної з оригінальних серверів гри.

Всього таких пам'ятних сувенірів випустять 2 тисячі штук, а ціна питання - 110 доларів. Усередині - акуратно оформлений фрагмент блейд-сервера, табличка з датами і напис "10 років The Elder Scrolls Online", все це під склом.

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Як ідеться в описі: "Тим, хто хоче по-справжньому відчутний спосіб запам'ятати десятиліття пригод із друзями".

Тим часом на минулому ESO Direct студія розповіла про майбутні оновлення та новий контент. Але, звісно, всі розмови про серію TES зараз пов'язані з ремейком Oblivion, перші скріншоти якого з'явилися на офіційному сайті студії Virtuos Games, яка і розробляє проєкт.

Також ми розповідали, що невідомий задонатив Bethesda 85 тисяч доларів і тепер створить NPC для TES 6.

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