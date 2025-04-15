Скріншоти випадково опублікували самі розробники з Virtuos Games.

Після численних чуток, ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion виходить з туману війни, і тепер у нас є перше підтвердження, що перевидання дійсно існує.

Користувач Reddit з ніком Taurnil виявив, що студія Virtuos Games випадково залила на свій сайт пачку скріншотів нової версії гри. На зображеннях добре видно технологічний стрибок для гри 20-річної давності.

По-перше, гра не буде ексклюзивом Xbox: у матеріалах містяться логотипи Playstation 5, що гарантує кросплатформний реліз. По-друге, проєкт офіційно називається Oblivion Remaster, незважаючи на те, що за ранніми чутками він розробляється на Unreal Engine 5, що більше б підходило під визначення "ремейк".

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Virtuos раніше працювали над ремастерами і портами для таких ігор, як Final Fantasy і The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, а зараз розробляють ремейк Metal Gear Solid 3.

Тепер, коли витік вийшов у світ, залишається дочекатися офіційного анонсу. Раніше відомий інсайдер Джефф Грабб повідомляв, що це станеться вже наступного тижня.

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