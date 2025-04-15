В інтернеті з'явилися скріншоти ремейка Oblivion / Фото - Virtuos Games

Після численних чуток, ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion виходить з туману війни, і тепер у нас є перше підтвердження, що перевидання дійсно існує.

Користувач Reddit з ніком Taurnil виявив, що студія Virtuos Games випадково залила на свій сайт пачку скріншотів нової версії гри. На зображеннях добре видно технологічний стрибок для гри 20-річної давності.

По-перше, гра не буде ексклюзивом Xbox: у матеріалах містяться логотипи Playstation 5, що гарантує кросплатформний реліз. По-друге, проєкт офіційно називається Oblivion Remaster, незважаючи на те, що за ранніми чутками він розробляється на Unreal Engine 5, що більше б підходило під визначення "ремейк".

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Virtuos раніше працювали над ремастерами і портами для таких ігор, як Final Fantasy і The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, а зараз розробляють ремейк Metal Gear Solid 3.

Фото Oblivion remake 15 квітня 2025
Фото Oblivion remake 15 квітня 2025
Фото Oblivion remake 15 квітня 2025
Фото Oblivion remake 15 квітня 2025
Фото Oblivion remake 15 квітня 2025
Фото Oblivion remake 15 квітня 2025

Тепер, коли витік вийшов у світ, залишається дочекатися офіційного анонсу. Раніше відомий інсайдер Джефф Грабб повідомляв, що це станеться вже наступного тижня.

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