Decieve Inc пропонує гравцям перевтілитися в шпигуна і ховатися від інших гравців під виглядом NPC.

В Epic Games Store безкоштовно роздають сесійний Extraction-шутер у режимі PvPvE Decieve Inc. Гра поєднала в собі жанри соціального стелсу та геройського шутера.

Decieve.inc вийшла у 2023 році й отримала досить теплий прийом від гравців. У грі належить перевтілитися в агента під прикриттям, завдання кожного гравця - роздобути секретні креслення та евакуюватися з локації, при цьому завадивши іншим зробити те ж саме.

Заковика гри полягає в тому, що перш ніж убити супротивника, його потрібно знайти. Ігровою картою бродять цілі натовпи NPC, будь-який гравець може замаскуватися під одного з них і почати імітувати їхню поведінку, щоб не потрапити в поле зору інших гравців. При цьому локації розділені на зони, де деякі люди матимуть підозрілий вигляд. Наприклад, дивно буде зустріти пересічного відвідувача бізнес-центру в секретній лабораторії, тому гравцеві потрібно постійно стежити за своїм маскуванням і вчасно підлаштовуватися під обставини.

Якщо конспірація буде зруйнована, доведеться вступити у відкритий бій. Наразі в грі 10 героїв, кожен з яких володіє унікальними навичками і набором зброї. Також кожному персонажу доступний набір шпигунських гаджетів, за допомогою яких, наприклад, можна встановити стеження за ворогом або моментально розкрити маскування гравця, якщо ви впевнені, що той себе видав.

Роздача Decieve Inc. в Epic Games Store триватиме до 14 листопада. Також у Steam зараз діє знижка на гру в 75%, її можна придбати за 124 гривні.

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