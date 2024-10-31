Напередодні Геловіна магазин дарує Ghostwire: Tokyo від геймдизайнера Шінджі Мікамі та студії Tango Gameworks.

В Epic Games Store почалася чергова безкоштовна роздача. Напередодні Хелловіну адміністрація магазину дарує геймерам дві тематично ігри.

На особливу увагу заслуговує Ghostwire: Tokyo. Це містичний екшен від студії Tango Gameworks (The Evil Within, Hi-Fi Rush), у якому необхідно боротися з потойбічними створіннями на вулицях Токіо. Виконавчим продюсером проєкту виступив Шінджі Мікамі, творець Resident Evil.

Гра вийшла у 2022 році, але залишилася непоміченою за валом інших релізів. Ті, хто грав, хвалять незвичайну атмосферу хорору, дизайн ворогів, японський колорит і міфологію, а також ігровий процес, який виділяється на тлі інших екшенів від першої особи. У Steam у гри 83% позитивних відгуків.

Ще одна гра, яку можна забрати безкоштовно, це Witch It. Це красива, казуальна багатокористувацька гра в хованки з відьмами і мисливцями на них. У Steam 89% із понад 13,5 тис. відгуків - позитивні.

Обидві гри доступні для додавання в бібліотеку до вечора 7 листопада. А через тиждень у роздачу підуть Deceive Inc. і комплект для Apex Legends.

Тим часом у Steam просто зараз проходить традиційний розпродаж, присвячений Геловіну. Ми зібрали на наш погляд найцікавіші проєкти, які можна придбати за вигідною ціною.

Вас також можуть зацікавити новини: