Це буде перша Dragon Age без сюжетних доповнень.

У BioWare немає планів на подальший розвиток сюжету Dragon Age: The Veilguard у доповненнях для гри.

Про це заявив творчий директор нової Dragon Age Джон Еплер в інтерв'ю для Rolling Stones. За його словами, зараз у студії немає жодних планів на розширення гри. Уся увага студії зараз зосереджена на розробці нового Mass Effect.

Водночас для гри продовжать виходити патчі, що поліпшують технічний стан гри. Це підтвердила сама Electronic Arts виданню IGN.

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Виходить, що Dragon Age: The Veilguard стане першою грою в серії без сюжетних доповнень. Наприклад, для Origins і Inqusition виходили DLC, які за підсумком завершували сюжет основної гри.

Реліз Dragon Age: The Veilguard відбувся 31 жовтня. Гра отримала дуже хороші відгуки від критиків, на момент виходу рецензій, у гри було 83 бали на Metacritic.

Також гру добре прийняли і користувачі. У день релізу Dragon Age: The Veilguard побила рекорд з онлайну в Steam серед усіх проєктів BioWare. У гру одночасно грали понад 70 тисяч осіб.

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