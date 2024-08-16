Хвалять битви з босами, графіку і сюжет, але критикують левелдизайн, різноманітність супротивників і оптимізацію.

16 серпня спало ембарго на огляди Black Myth: Wukong – нового Souls-like екшену за мотивами китайської міфології, який в списку "вішлістів" Steam прямо зараз посідає перше місце. Геймплейні ролики і трейлери і справді були перспективними, але часто буває так, що реальний продукт виходить набагато гіршим.

З Black Myth Wukong цього не сталося, але є парочка моментів. Рейтинг гри на Metacritic зараз дорівнює 82 зі 100 на підставі майже 50 рецензій. Велика частина оглядів опинилася в "зеленій" зоні, хоча деякі ЗМІ виставили "Вуконгу" 60/100 можливих, що вплинуло на його середній бал.

Що хвалять

Захоплюючі кінематографічні битви з босами.

Відмінну бойову систему з можливістю трансформуватися в інших героїв.

Приголомшливу графіку, "одна з найкрасивіших ігор на ринку".

Захопливий сюжет, за яким цікаво стежити, і світ гри, в якому цікаво перебувати.

Безліч секретів, які цікаво шукати.

У плані хардкору "Вуконг" це не Elden Ring або ігри From Software – гра швидше нагадує сучасні частини серії God of War.

За що лають:

"Дратівливий" левелдизайн, через що в деяких локаціях складно орієнтуватися.

Невисока різноманітність супротивників, в основному скарги стосуються другої половини гри.

Помітні "стрибки" у складності, через які деякі сегменти гри відчуваються "набагато складнішими", ніж попередні.

Майже всі журналісти зазначили, що у Black Myth: Wukong є проблеми з оптимізацією, нехай їх і не можна назвати критичними. Але гравцям слід приготуватися до того, щоб для комфортного проходження доведеться знижувати налаштування.

Нагадаємо, амбітний екшен з елементами RPG за мотивами китайської міфології розповість про пригоду Вибраного, якому належить пройти через низку випробувань і підняти завісу таємниці над великою легендою. В основу гри покладено класичний роман 16 століття "Подорож на Захід".

Реліз Black Myth Wukong відбудеться 20 серпня 2024 року на ПК і PlayStation 5.

Black Myth Wukong потрапив до нашого списку проєктів, на які варто звернути увагу в серпні 2024 року. В останній місяць літа ігрова індустрія потроху почала виходити зі своєї "літньої відпустки" і почала радувати гучними релізами.

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