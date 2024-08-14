У майже 5-хвилинному трейлері головний герой гуляє різними локаціями в Прип'яті та за її межами.

Українська студія GSC Game World опублікувала великий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, у якому головний герой протягом 5 хвилин гуляє різними локаціями в Прип'яті та за її межами.

Ролик багато в чому складається з уривків, які нам показували на останній презентації геймплея. Нагадаємо деякі особливості світу в сиквелі:

Загальна площа відкритого світу – понад 60 квадратних кілометрів.

Нова Зона буде відкритою і безшовною. У GSC постаралися зробити якомога менше бар'єрів і обмежень, щоб підкреслити геймплейну свободу.

У багатьох локацій у S.T.A.L.K.E.R. 2 є реальні прототипи. Деякі з цих місць добре знайомі гравцям, оскільки вони з'являлися в попередніх частинах серії.

Ігровий світ S.T.A.L.K.E.R. 2 охоплює 20 регіонів, кожен з яких має унікальну архітектуру, аномалії і не тільки.

Наприклад, гравці зможуть відвідати околиці РЛС "Дуга", прогулятися вулицями Прип'яті та дослідити покинуті об'єкти в її районі. Однак деякі з цих місць населені ворожими істотами.

Вихід Stalker 2 відбудеться 20 листопада для ПК і Xbox Series X/S. Гра буде доступною в Game Pass від дня релізу в усіх країнах, де працює сервіс, включно з Україною.

У середині червня ігрові ЗМІ ділилися своїми враженнями від превью-версії гри. Більшість тих, хто пограв, зазначили, що за духом STALKER 2 – "це на 100% Сталкер", і ті, хто фанатів від оригінальної трилогії, "відчують себе як вдома, пустивши сльозу ностальгії". А хтось навіть порівняв гру з Red Dead Redemption 2.

Чим ближче реліз, тим більше матеріалу щодо STALKER 2 з'являється в мережі. Раніше нам показали скріншоти з оновленим інтерфейсом і сюжетний трейлер, у якому можна побачити Бродягу, Коршунова і Даліна. У березні 2023 року росіяни "злили" в мережу ранню збірку гри.

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