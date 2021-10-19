У багатьох аспектах спостерігається паритет і навіть лідерство RDR 2, хоча вона вийшла в 2018 році.

Автор YouTube-каналу ElAnalistaDeBits випустив ролик, в якому порівняв Red Dead Redemption 2 і Far Cry 6 по частині реалізації різних елементів. Він зіставив відкритий світ, рослинність, воду, освітлення та багато інших аспектів. У більшості випадків спостерігається нічия або перевага RDR 2, яка вийшла в 2018 році. При цьому свіжому шутеру Ubisoft виповнилося всього кілька тижнів.

Спочатку блогер порівняв воду в двох іграх. Він плавав, стріляв у неї, кидав коктейлі Молотова і динаміт. Ефекти вибуху і кола на воді в Red Dead Redemption 2 виглядають трохи реалістичніше. Хоча цілком ймовірно, що таке відчуття складається через стилістику Far Cry 6. У плані реалізації рослинності проекти відзначилися однаково хорошими показниками. Гра Ubisoft навіть трохи лідирує, адже в ній вогонь активніше перекидається на сусідні дерева і кущі, якщо влаштувати підпал.

А ось в плані освітлення Red Dead Redemption 2 явно попереду. У проекті Rockstar воно більш реалістичне і приземлене, тоді як в Far Cry 6 сонячні промені відчуваються надто яскравими. Те ж саме стосується фізичної моделі — в RDR 2 вона набагато ретельніше опрацьована. Порівняння інших аспектів присутнє в ролику нижче.

Деталі Far Cry 6

Сюжет гри присвячений боротьбі проти Антона Кастільо. Дані Рохес приєднається до опору і спробує повалити правителя.

У проекті реалізований великий відкритий світ з безліччю активностей. До них відносяться диверсійні місії, порятунок революціонерів, зачистка аванпостів та інше.

Far Cry 6 — це перша гра серії, де є повноцінне місто. Користувачі можуть ховати зброю і вільно пересуватися по ньому, не привертаючи уваги солдатів. А ще битви серед густої забудови повинні відчуватися інакше в порівнянні зі сутичками в природних умовах.

Автор: Назар Степорук