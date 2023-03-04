Ентузіаст застосовував для пересування різні атаки, ухилення і прискорення на коні.

Додаткові випробування при проходженні проєктів FromSoftware — це окремий вид розваги для групи фанатів. Elden Ring у плані різноманітності складнощів, які самі собі створювали гравці, вже точно стала лідером. В ній вбивали всіх босів без шкоди, перемагали Маленію без ударів, застосовували тільки стусани у битвах з головгадами тощо. А тепер до цього божевільного списку можна додати проходження без використання ходьби.

Це випробування придумав і подолав автор YouTube-каналу ymfah. Він випустив годинний ролик, в якому продемонстрував свої муки. Ентузіаст дуже часто помирав, адже не міг нормально реагувати на атаки супротивників. А ще у нього часто закінчувалася витривалість, що теж нерідко призводило до загибелі. На відео ymfah покроково показав свій шлях від початкової локації Замогил'я до фіналу.

Блогер вибрав клас розбійника, щоб переміщатися вперед за допомогою легкої атаки кинджалом. Він також застосовував прискорення на коні, яке дозволяє зробити ривок вперед, але забирає витривалість. Однак звичайне пересування верхи на Потоці ymfah не використовував. Місцями ентузіаст активував Попіл Війни як додаткову допомогу.

Elden Ring — основні подробиці

Це рольовий екшен від японської студії FromSoftware, творців Dark Souls, Bloodborne і Sekiro: Shadows Die Twice.

Події гри розгортаються в світі під назвою Междуземье. Головний герой, Потьмянілий, повинен зібрати осколки Кільця Елдена, щоб стати єдиним правителем. Для цього необхідно перемогти шістьох напівбогів.

Геймплей проекту включає складні битви, прокачування і створення власної збірки персонажа, пошук секретів, крафт і поїздки на коні.

Elden Ring вийшла 25 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. на Metacritic вона отримала в середньому 95 балів від критиків і увійшла в сто найбільш високооцінених ігор всіх часів.

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