Згідно з Reuters, японський гігант розглядає можливість придбання Kadokawa, власника FromSoftware.

Згідно з ексклюзивним матеріалом Reuters, Sony веде переговори про придбання японського холдингу Kadokawa, який, крім іншого, володіє всіма улюбленою студією FromSoftware. Вона відома за франшизами Dark Souls, Armored Core, Bloodborne, Demon's Souls, Sekiro і Elden Ring.

За даними ЗМІ, переговори між сторонами про злиття вже тривають, але поки що згоди не дійшли. У разі успіху угоду про купівлю Kadokawa може бути підписано "найближчими тижнями". Можлива вартість купівлі не розкривається, обидві компанії відмовилися давати коментарі.

Крім FromSoftware під контролем Kadokawa перебуває ще кілька ігрових студій. Наприклад, Spike Chunsoft, що розвиває франшизу Danganronpa, і Gotcha Gotcha Games, що відповідає за серію RPG Maker. Також компанія займається видавництвом книг і манги, створенням кіно, аніме, серіалів і телевізійних програм.

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На тлі чуток про угоду акції Kadokawa подорожчали на 23%. Ринкова капіталізація компанії зараз дорівнює приблизно $2.8 мільярда. За мірками Sony це не дуже багато: чистий прибуток корпорації в останньому кварталі був на рівні $2 мільярдів. До речі, Sony вже має 2% акцій Kadokawa і частку у FromSoftware.

FromSoftware кілька разів співпрацювала з Sony, але зараз розробляє ігри для безлічі платформ. У 2022 році студія випустила супервдалий проєкт Elden Ring, який встановив рекорд індустрії за кількістю нагород "Гра року". Раніше цього року для гри вийшло велике доповнення Shadow of the Erdtree.

Наразі невідомо, якою буде наступна гра від FromSoftware. Це може бути як продовження вже випущених ігор, наприклад, Bloodborne або Sekiro, так і абсолютно нова IP. У мережі вважають, що анонс наступної гри FromSoftware може відбутися в грудні на церемонії TGA 2024.

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