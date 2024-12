Ремастер на ПК вийшов раніше, ніж звичайна гра.

Моддер робить ремастер Bloodborne від FromSoftware, який цілком працює на ПК через емулятор Playstation 4.

Гравець під ніком fromsoftserve поділився, що вже три місяці працює над ремастером Bloodborne для ПК. Модер уже підвищив роздільну здатність текстур і поліпшив освітлення в 12 локаціях. Крім того, він зміг реалізувати технологію динамічних тіней. У планах моддера - оновити весь світ Bloodborne.

Випробувати ремастер можна через емулятор Playstation 4 - ShadPS4, скачавши сам мод на Nexus Mods. Сам fromsoftserve каже, що тільки завдяки розробникам емулятора, його проєкт став можливий, і справжні герої тут вони.

Bloodborne справді вже можна повністю пройти на ПК через ShadPS4, але низька частота кадрів, постійні вильоти та візуальні баги сильно псують досвід.

Fromsoftserve записав півгодинне відео, де показує проміжні результати своєї масштабної роботи.

Раніше Bloodborne увійшла в топ-5 найкращих ігор для Playstation всіх часів і народів. Так високо гру оцінило видання IGN, розташувавши її в одному ряду з Metal Gear Solid, God of War і The Last of Us.

Вас також можуть зацікавити новини: