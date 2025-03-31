Нова частина Monster Hunter стартувала краще за всі ігри компанії.

Monster Hunter Wilds встановив новий рекорд Capcom, розійшовшись тиражем 10 мільйонів копій лише за місяць. Гра вийшла в лютому і вже в перший тиждень подолала позначку 8 мільйонів, що зробило її одним із найуспішніших релізів компанії.

Наразі Monster Hunter World залишається найбільш продаваною грою Capcom із 22 мільйонами копій, але Wilds явно рухається в тому ж напрямку. Зараз новинка посідає 6-те місце в рейтингу найбільш продаваних ігор Capcom, поступаючись топ-5 Resident Evil Village.

Capcom також підтвердила плани на друге велике оновлення, яке вийде влітку, але поки без точної дати. А перше безкоштовне оновлення з'явиться вже 3 квітня. Воно додасть нового монстра і нові завдання.

Відео дня

Реліз Monster Hunter Wilds відбувся 28 лютого. Гра доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox. Проєкт отримав 90 балів на Metacritic і ненадовго став найбільш високо оціненою грою 2025 року.

Раніше ми розповідали, що гравці Monster Hunter Wilds підняли собі FPS, виправивши помилку у файлах гри. Змінивши лише одну літеру в слові "Resoltuion" гравець додав собі 20 FPS.

Вас також можуть зацікавити новини: