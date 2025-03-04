За 3 дні гра розійшлася тиражем у 8 мільйонів копій.

Monster Hunter Wilds стартувала з феноменальними показниками: за перші три дні з моменту виходу 28 лютого гра розійшлася тиражем у 8 мільйонів копій. Це найкращий результат в історії Capcom.

Раніше рекорд утримувала Monster Hunter: World, яка продалася тиражем 6 мільйонів на старті, але тоді гра виходила лише на PS4 і Xbox One. Новий успіх видавець пояснює агресивним маркетингом, регулярними демонстраціями геймплея і відкритими бета-тестами. Крім того, реліз одночасно на ПК, PS5 і Xbox Series значно розширив аудиторію.

Незважаючи на потужний старт, Capcom поки що не розкриває планів щодо підтримки гри. У день виходу Monster Hunter Wilds досягла понад 1,3 мільйона одночасних гравців у Steam, але відгуки виявилися змішаними через технічні проблеми.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що гравці Monster Hunter Wilds на ПК змогли трохи підняти собі FPS, виправивши помилки у файлах гри. У .ini файлі слово "Resolution" було записано як "Resoltuion", що, на думку деяких гравців, і викликало деякі технічні проблеми.

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