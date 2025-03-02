Змінивши лише одну букву в слові "Resoltuion" гравець додав собі 20 FPS.

Кілька днів тому вийшла Monster Hunter Wilds і відразу ж стала хітом. Але водночас гравці на ПК почали скаржитися на дуже погану продуктивність, і навіть Digital Foundry добряче розкритикували гру. Однак, схоже, всі проблеми прийшли через банальну помилку в коді гри.

Гравець під ніком BeepBoop поділився в співтоваристві Steam, що під час спроб оптимізувати гру під свій ПК він знайшов помилку в .ini файлі: в одному з рядків слово "Resolution" було написано як "Resoltuion".

BeepBoop виправив помилку і раптово помітив, що отримав непоганий приріст продуктивності в грі. Щоправда гравець зазначив, що разом із FPS у нього ще й сильно піднялася температура процесора: з 50 градусів до 70.

Відео дня

Після цього учасники обговорення розділилися: хтось виправив помилку і теж отримав буст до FPS, аж до 20 зайвих кадрів на секунду, а хтось вважає, що це все ефект плацебо і їм такий фікс не допоміг.

Раніше ми розповідали, що Steam представив статистику найпопулярніших комп'ютерних збірок серед гравців. Найпоширенішими відеокартами виявилися RTX 3060, 4060 і 4060 Ti.

Вас також можуть зацікавити новини: