Творці трейлера позитивно відгукуються про роботу з Unreal Engine 5.

CD Projekt RED опублікувала відео з-за лаштунків створення кінематографічного трейлера "Відьмака 4", який показали в грудні.

Трейлер створювався спільно зі студією Platige Image, відомою за CGI-сценами для ігор. Автори вирішили показати історію, яка одночасно відсилає до минулого серії та закладає основу для нової саги. У центрі сюжету - Цирі та сільська дівчина Міоні, чиї долі перегукуються. Цирі співчуває дівчині, але діє інакше, ніж Геральт, не стримуючи емоції.

Розробники традиційно приділили увагу слов'янському антуражу. За словами арт-директора Люціана Венцека, команда прагнула стилістичної автентичності: реалістичні обличчя та зачіски, атмосфера сіл і складні моральні вибори.

Відео дня

Для досягнення ефекту реальної зйомки використовувалися віртуальні камери і технологія захоплення рухів. Сцени записувалися зі справжніми декораціями, а потім адаптувалися в цифрове середовище. Битва Цирі з чудовиськом бауком стала одним із найскладніших епізодів: за рухи монстра відповідали чотири актори, які керували механізмом, що імітував кінцівки баука.

Unreal Engine дав команді свободу для експериментів і прискорив процес роботи, діляться кінематографісти. У CDPR підкреслюють, що трейлер відображає атмосферу майбутньої гри, де гравцям доведеться ухвалювати складні рішення у світі, далекому від чорно-білої моралі.

Раніше ми розповідали, що Microsoft перенесла Fable на 2026 рік, але зате розробники показали невеликий геймплейний трейлер.

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