Хоч перший трейлер і пререндер, створювався він із баченням, який вигляд матиме повна гра.

Кілька днів тому CD Projekt RED сенсаційно випустила перший кінематографічний трейлер "Відьмак 4", і тепер у нас є приблизне уявлення, який вигляд матиме продовження серії.

CD Projekt RED заявила, що хоч перший трейлер це і пререндер, але він створений на рушії Unreal Engine 5, як і сама гра, а під час його зйомок розробники намагалися передати візуальний досвід, який запропонує проєкт на релізі.

Крім того, в синематиці використовується модифікована версія рушія, а всі ассети і моделі взяті прямо з гри:

"Трейлер попередньо відрендерен на нашій власній збірці рушія, з використанням ассетів і моделей із самої гри. Таким чином, він являє собою образ, на який ми орієнтуємося. Це демонстрація того, на що здатна ця технологія, щоб передати стиль, атмосферу і загальне відчуття, які ми хочемо дати від The Witcher 4"

Раніше ми розповідали, що геймдиректор "Відьмак 4" Себастьян Калемба розібрав перший трейлер. У ньому повно натяків на локації та монстрів із майбутньої гри, а також добре показуються відмінності між Геральтом і Цирі.

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