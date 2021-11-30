Студія опублікувала фінансовий звіт з безліччю важливої інформації.

CD Projekt RED поділилася звітом за третій квартал поточного фінансового року. У ньому було присутньо багато важливої інформації про ігри студії та її плани на майбутнє. А ще кілька цікавих деталей про серії "Відьмак" і Cyberpunk 2077 розкрив генеральний директор компанії Адам Кічиньській під час зустрічі з інвесторами.

Виручка CDPR в третьому кварталі склала $34,9 мільйона, що на 40% більше, ніж за минулий аналогічний період. А ось операційний прибуток досяг всього $3,9 мільйона. Це на 30% менше, порівняно з третім кварталом 2020 року. Падіння показників пов'язане з витратами на "обслуговування" Cyberpunk 2077 і підготовку до виробництва двох нових ААА-ігор. Вони будуть створюватися по знаменитим франшизам CDPR, а їх повноцінна розробка почнеться в 2022 році.

Покращені версії Cyberpunk 2077 і The Witcher 3: Wild Hunt вийдуть у першому і другому кварталі 2022-го відповідно. Cyberpunk 2077 з'явиться в оновленому вигляді разом з великим патчем 1.5. Зараз CDPR вже поступово розширює команди, які працюють над новими проектами і великим доповненням для Cyberpunk 2077.

Важливо також відзначити заяву Адама Кічінського на зустрічі з інвесторами. Він повідомив, що CD Projekt RED планує додавати багатокористувацькі елементи в усі свої франшизи, включаючи "Відьмак". Правда, студія буде робити це поступово.

Інша цікава інформація зі звіту

Колектив Digital Scape, який купила CDPR, а потім перейменувала в CD Projekt Vancouver, допомагає зі створенням продовжень Cyberpunk 2077 і "Відьмака".

Ще одна придбана поляками команда, The Molasses Flood, працює автономно. Вона розробляє окрему гру за мотивами однієї з франшиз CDPR.

CD Projekt RED продовжить випускати контент для "Гвинту" і The Witcher: Monster Slayer.

Автор: Назар Степорук