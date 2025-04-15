Порівняно з оригіналом, прокачування в сиквелі стало більш продуманим.

Obsidian Entertainment розкрила перші подробиці про рольову систему The Outer Worlds 2. Сиквел готовий радикально перезібрати знайомі механіки, зберігши при цьому дух оригіналу.

В інтерв'ю IGN розробники розповіли, що головна зміна - відмова від старої системи згрупованих навичок, тепер кожна прокачується окремо. Такий підхід дає змогу збирати набагато точніші та спеціалізовані білди стрільця, злодія, дипломата тощо.

Якщо ж хочеться піти в рознос і відігравати нестабільного психопата, гра не тільки це дає змогу, а й дає особливі перки: наприклад, "Психопат" і "Серійний убивця" відкривають бонуси за агресію і вбивства NPC.

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Загалом у грі буде понад 90 перків, і розблокувати їх можна тільки за наявності відповідних характеристик. Деякі з них поєднують бойову механіку із соціальними навичками: наприклад, один збільшує шкоду залежно від прокачування красномовства і відкриває унікальні варіанти в діалогах.

Система зав'язана на компромісах, так, при створенні персонажа можна вибрати додаткові позитивні риси, але за це доведеться взяти і негативні. Наприклад, зробити героя тупим і забути про прокачування відразу п'яти навичок.

Розробники підкреслюють: вони навмисно відмовилися від можливості скидання характеристик після старту гри. Вибір має бути усвідомленим, а кожне рішення - незворотнім. При цьому гра заохочує не тільки експерименти, а й крайнощі: хочеш убити всіх - світ відреагує, але гра не зламається.

Реліз The Outer Worlds 2 запланований на цей рік. 8 червня Obsidian проведе окрему презентацію, присвячену грі.

Раніше відомий інсайдер Джефф Грабб заявляв, що Bethesda може анонсувати ремейк TES 4: Oblivion буквально в будь-який день квітня.

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