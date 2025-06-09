Утім, сиквел усе ще буде в Game Pass із першого дня релізу.

Obsidian і Microsoft підтвердили, що The Outer Worlds 2 стане першою грою Xbox із цінником у 80 доларів. Після презентації Xbox Games Showcase у магазинах вказали нову ціну. Також буде доступна розширена версія Premium Edition за 100 доларів із раннім доступом і передзамовленими доповненнями.

Це частина масштабного подорожчання в екосистемі Xbox: раніше Microsoft вже анонсувала зростання цін на консолі та перехід до нової цінової планки для ігор. В офіційній заяві компанія зазначила: "Ми розуміємо, що ці зміни непрості, і прийняли їх після ретельного аналізу ринкової ситуації та зростання вартості розробки".

Нагадаємо, що ціни підвищила не тільки Xbox. Nintendo вже випустила Mario Kart World за 80 доларів, а Sony підняла вартість Playstation 5 майже в усьому світі.

Відео дня

Реліз The Outer Worlds 2 заплановано на 29 жовтня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series, зокрема за передплатою Xbox Game Pass. За передплатою в гру можна буде пограти за якихось 5 доларів.

Раніше ми розповідали, що крім The Outer Worlds 2, Obsidian анонсувала ще й Grounded 2. Гра вийде вже наступного місяця в ранньому доступі.

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