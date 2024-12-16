CD Projekt RED натякає, що у "Відьмак 4" з'явиться Гвінт / Фото - INGYUARTS

Після анонсу "Відьмак 4", окрім зовнішнього вигляду змужнілої Цирі, фанатів хвилювало ще одне питання: що буде з Гвинтом?

Ключові розробники The Witcher 4 геймдиректор Себастьян Калемба і виконавчий продюсер Мальгожата Мітрега дали інтерв'ю каналу Easy Allies, де розповіли, що вони теж дуже люблять Гвинт і пообіцяли не розчарувати чемпіонів карткової гри:

"Ми дуже любимо Гвинт і наше ком'юніті, до якого ми завжди прислухаємося. Я не думаю, що хтось залишиться розчарованим."

Тим часом на Reddit з'являється дедалі більше мемів, як Цирі грає в Гвинт із Геральтом або ж пропонує партійку батькові вбитої дівчини з трейлера:

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Фото Меми про Гвінт 16 грудня 2024
Фото Меми про Гвінт 16 грудня 2024
Фото Меми про Гвінт 16 грудня 2024

Раніше ми розповідали, що "Відьмак 4" матиме приблизно такий самий вигляд, як у першому трейлері. Розробники використовували модельки персонажів і асети оточення прямо з гри, а також постаралися передати атмосферу проекту.

Крім того, ключові розробники The Witcher 3 і Cyberpunk 2077, що відкололися від CD Projekt RED, поділилися, що покажуть перший трейлер своєї власної RPG вже 13 січня.

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