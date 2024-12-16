Фанати жартують, що у фіналі Цирі зіткнеться з Геральтом у партії в Гвінт.

Після анонсу "Відьмак 4", окрім зовнішнього вигляду змужнілої Цирі, фанатів хвилювало ще одне питання: що буде з Гвинтом?

Ключові розробники The Witcher 4 геймдиректор Себастьян Калемба і виконавчий продюсер Мальгожата Мітрега дали інтерв'ю каналу Easy Allies, де розповіли, що вони теж дуже люблять Гвинт і пообіцяли не розчарувати чемпіонів карткової гри:

"Ми дуже любимо Гвинт і наше ком'юніті, до якого ми завжди прислухаємося. Я не думаю, що хтось залишиться розчарованим."

Тим часом на Reddit з'являється дедалі більше мемів, як Цирі грає в Гвинт із Геральтом або ж пропонує партійку батькові вбитої дівчини з трейлера:

Відео дня

Раніше ми розповідали, що "Відьмак 4" матиме приблизно такий самий вигляд, як у першому трейлері. Розробники використовували модельки персонажів і асети оточення прямо з гри, а також постаралися передати атмосферу проекту.

Крім того, ключові розробники The Witcher 3 і Cyberpunk 2077, що відкололися від CD Projekt RED, поділилися, що покажуть перший трейлер своєї власної RPG вже 13 січня.

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