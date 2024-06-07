Очікується, що трейлер покажуть на близькій презентації SGF у ніч на 8 червня.

У мережі помітили, що на сайті видавця 2K завчасно з'явився промо-банер, присвячений наступній частині Sid Meier's Civilization. Нова частина покрокової стратегії називатиметься просто Civilization VII – поки це все, що ми знаємо.

Про розробку наступної ітерації легендарної франшизи від Firaxis Games відомо вже певний час, але повноцінного анонсу гри досі так і не було. Судячи з усього, він відбудеться на майбутній презентації Summer Game Fest у ніч з 7 на 8 червня.

Трейлер Civilization 7 буде доступний за цим посиланням.

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Сама серія Sid Meier's Civilization вважається культовою і зробила значний внесок у розвиток стратегічних ігор. Загальні продажі франшизи перевалили за 65 мільйонів копій, а останньою основною грою серії є Sid Meier's Civilization VI 2016 року.

У Firaxis Games говорили, що з наступною частиною Civilization стартує "нова ера". Зі студії пішли ветерани, які обіймали свої керівні посади десятки років. Далі франшизу розвиватимуть нові люди.

До речі, в Epic Games Store зараз безкоштовно віддають Marvel's Midnight Suns – останню на сьогодні гру від Firaxis Games. Це тактична рольова гра з покроковими боями, заснована на серії коміксів "Rise of the Midnight Sons" 1990-х років.

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