Забрати гру можна до вечора 13 червня.

Магазин Epic Games Store запустив безкоштовну роздачу Marvel's Midnight Suns. Це остання гра в рамках мега-розпродажу EGS, на якому встигли роздати Dragon Age: Inquisition, Farming Simulator 22 і Chivalry 2.

Роздача Marvel's Midnight Suns в Epic Games Store завершиться 13 червня о 18:00 за Києвом. Після цього почнуться звичайні роздачі, ними стануть Idle Champions of the Forgotten Realms і Redout 2.

Детальніше про Marvel's Midnight Suns

Це тактична RPG із покроковими боями від творців XCOM і Sid Meier's Civilization. Гра заснована на серії коміксів "Rise of the Midnight Sons" 1990-х років, у якій Месники співпрацюють із різними героями коміксів Marvel.

Після перших трейлерів Midnight Suns прозвали "XCOM із супергероями", але натомість студія зробила незвичайну гру. Скоріше напрошується порівняння з Persona і Fire Emblem – франшизами, що поєднують у собі симулятор життя і покрокову бойову систему.

Журналісти в один голос хвалять гру (83% на Metacritic), а дехто навіть називає її однією з найкращих ігор про супергероїв усіх часів. Загалом, якщо ви любите тактику і супергероїв, то це ідеальна гра для вас.

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