Firaxis підтримуватиме сьому "Цивілізацію" роками.

Sid Meier's Civilization VII вийшла в ранній доступ для власників розширених видань, але старт виявився не найгладкішим.

У перші години після релізу гравці завалили Steam негативними відгуками, скаржачись на незручний інтерфейс, погану читабельність карти і відчуття недоробленості. Пізніше рейтинг трохи покращився, але багато фанатів усе ще незадоволені.

Розробники з Firaxis Games вже відреагували на критику, заявивши, що пріоритетним завданням стане виправлення інтерфейсу. Вони пообіцяли зробити його більш інтуїтивним і зручним, а також поліпшити читабельність карти. Крім того, грі додадуть популярні функції, які запитують фанати: наприклад, хотсит-мультиплеєр і більше варіантів генерації карт.

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Firaxis запевнила, що підтримка Civilization VII буде довгостроковою, і вже в березні вийде патч із поліпшеннями балансу і якісними доробками. Команда підкреслила, що активно стежить за зворотним зв'язком і врахує побажання гравців у майбутніх оновленнях.

Раніше ми розповідали, що в Epic Games Store дарують одразу дві гри. Одна з них - гідний конкурент "Цивілізації".

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