Розробники з Sandfall Interactive не очікували таких швидких результатів.

Дебютна гра французької студії Sandfall Interactive Clair Obscur: Expedition 33 викликала справжній фурор: за першу добу продажі перевалили за 500 тисяч копій. І це без урахування аудиторії Game Pass, де проєкт з'явився в день релізу, тож реальна кількість гравців відчутно більша.

Розробники в соціальних мережах подякували гравцям і зізналися, що не були готові до таких стрімких результатів.

На тлі раптового релізу ремастера Oblivion багато хто побоювався, що дві великі RPG можуть зжерти одна одну. Але судячи з усього, цього не сталося: у Bethesda понад 4 мільйони гравців за кілька днів, а у Sandfall - перші півмільйона виручки.

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Clair Obscur по-справжньому вразив пресу: на Metacritic у гри 92 бали, що робить її однією з найвисоко оцінених ігор не тільки цього року, а й усієї історії. Гравці теж у захваті: у Steam у гри "дуже позитивний" рейтинг на основі понад 8 тисяч рецензій, з яких 93% позитивні.

Раніше ми розбирали огляди Clair Obscur: Expedition 33 від ігрових журналістів. На думку більшості критиків, Expedition 33 - це не просто вдала RPG, а потенційна сучасна класика.

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