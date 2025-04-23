92 бали на Metacritic: критики випустили огляди RPG Clair Obscur: Expedition 33

Реліз Clair Obscur: Expedition 33 заплановано на 24 квітня.

З'явилися перші огляди Clair Obscur: Expedition 33, дебютної рольової гри французької студії Sandfall Interactive.

Судячи з рецензій, перед нами не просто вдалий старт для нової команди, а одна з найсильніших RPG як мінімум цього року. На Metacritic гра стартувала з 92 балів, на OpenCritic - з 91.

Clair Obscur: Expedition 33 розповідає про групу персонажів, які вирушають у смертельно небезпечну подорож, щоб розірвати замкнене коло, у якому щороку люди певного віку гинуть від магії загадкової Художниці.

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Сюжет, за словами Game Informer, не боїться серйозних тем: втрати, прийняття і неминучості. І при цьому він поданий зі справжньою емоційною глибиною.

Оглядачі зазначають, що Expedition 33 поєднує традиції японських RPG із сучасними механіками та кінематографічним підходом. IGN пише, що "у гри є всі задатки RPG-класики", а PushSquare додає, що "розробники з Sandfall дійсно розуміють, чому ці ігри особливі, і роблять запозичені елементи унікальними".

Унікальною гру робить і її система бою: основа - покрокова, але з активними елементами на кшталт QTE і парирувань. Кожен персонаж має свої механіки, що дає простір для створення власних білдів. GameSpot підкреслює, що персонажі помітно відрізняються один від одного геймплейно, а сама бойова система глибока і постійно вимагає залучення.

Серед сильних сторін також називають візуальний стиль: локації багаті деталями, світ атмосферний, а графіка чудова. Хоча гра не обіцяє масштаб сучасних JRPG, на кшталт Persona або Final Fantasy, свої 35-40 годин геймплею розробники зробили цікавими та насиченими.

На думку більшості критиків, Expedition 33 - це не просто вдала RPG, а потенційна сучасна класика. Як висловився Game Informer: "Clair Obscur: Expedition 33 просто чудова".

Реліз Clair Obscur: Expedition 33 заплановано на 24 квітня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series, а також з першого дня з'явиться в Game Pass.

Паралельно з Clair Obscur: Expedition 33, абсолютно "раптово" вийшов ремастер TES IV: Oblivion. Гравці залишилися задоволені перевиданням, але люди, які чекають на дебютний проєкт Sandfall Interactive, переживають, що ремастер затьмарить реліз Clair Obscur: Expedition 33.

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