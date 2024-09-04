Геройський шутер Concord для PlayStation 5 і ПК закривається лише через два тижні після свого релізу. Критики холодно прийняли гру, а піковий онлайн гри в Steam так і не зумів перевищити навіть 700 одночасних гравців.
За різними інсайдами, на розробку цієї гри пішло близько восьми років і близько 200 мільйонів доларів. Concord називають найбільшим провалом в історії Sony.
Ось що пишуть у блозі PlayStation:
- Продажі Concord припинено негайно. Усі, хто купив гру, можуть звернутися за поверненням коштів.
- 6 вересня відключать сервери – після цього гравці більше не зможуть отримати доступ до проєкту.
- Розробники з Firewalk Studios почнуть вивчати варіанти, які "краще підійдуть гравцям". Очевидно, у майбутньому Concord може стати умовно-безкоштовною.
Провал Concord передбачали з перших трейлерів. Ігрова спільнота не оцінила цінник у $40, невиразних персонажів і відсутності будь-якої родзинки порівняно з іншими проєктами на ринку, зокрема й Overwatch, з яким він мав конкурувати.
Сама гра являє собою командний шутер, у якому гравці діляться на дві команди по п'ять осіб і б'ються один з одним на різних картах. Хоч гра онлайнова, у ній є ретельно прописаний лор і сюжетні ролики. Загалом у шутері 16 героїв, розділених за класами, шість режимів і 12 карт
Провал ексклюзиву PlayStation не залишився непоміченим у соцмережах. Гравці вважають, що загравання з інклюзивністю зіграло з творцями Concord злий жарт – особливо в умовах, коли "SJW-дайверсіті-повістка" поступово відходить на другий план.
За останній час у мережі накопичилося чимало подробиць про ігрову консоль PlayStation 5 Pro. Усі вони надійшли від неофіційних джерел, але немає сумнівів щодо намірів Sony випустити "прокачану" версію популярної консолі. Свіжий витік розкрив дату виходу, ціну і дизайн PS5 Pro.
А тим часом у Steam змінився лідер серед найочікуваніших ігор. На перше місце вирвався довгобуд Hollow Knight: Silksong, у якого немає навіть приблизної дати виходу. Український шутер STALKER 2 потрапив у топ-5.