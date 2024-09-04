Розробка, що обійшлася в 200 мільйонів доларів, тривала цілих 8 років.

Геройський шутер Concord для PlayStation 5 і ПК закривається лише через два тижні після свого релізу. Критики холодно прийняли гру, а піковий онлайн гри в Steam так і не зумів перевищити навіть 700 одночасних гравців.

За різними інсайдами, на розробку цієї гри пішло близько восьми років і близько 200 мільйонів доларів. Concord називають найбільшим провалом в історії Sony.

Ось що пишуть у блозі PlayStation:

Продажі Concord припинено негайно. Усі, хто купив гру, можуть звернутися за поверненням коштів.

6 вересня відключать сервери – після цього гравці більше не зможуть отримати доступ до проєкту.

Розробники з Firewalk Studios почнуть вивчати варіанти, які "краще підійдуть гравцям". Очевидно, у майбутньому Concord може стати умовно-безкоштовною.

Провал Concord передбачали з перших трейлерів. Ігрова спільнота не оцінила цінник у $40, невиразних персонажів і відсутності будь-якої родзинки порівняно з іншими проєктами на ринку, зокрема й Overwatch, з яким він мав конкурувати.