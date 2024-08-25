Новий ексклюзив PlayStation, який робили вісім років, виявився нікому не потрібним

Геймери називають Concord найепічнішим провалом Sony як мінімум за останні роки.

Днями відбувся реліз проєкту Concord від Sony, який після успіху Helldivers 2 вийшов одночасно на консолях PlayStation і в сервісі Steam. Це онлайн-шутер, у якому гравці діляться на дві команди по п'ять осіб і б'ються один з одним на різних картах. Гра перебувала в розробці близько 8 років.

На момент виходу в грі доступні 16 героїв, шість режимів і 12 карт. Раніше розробники підтвердили, що всі наступні тематичні оновлення для шутера будуть безкоштовними. Незважаючи на це, новий блокбастер Sony викликав мінімальний інтерес у гравців.

Згідно з даними SteamDB, піковий онлайн гри в Steam за ці дні так і не зумів перевищити навіть 700 одночасних гравців. А прямо зараз у грі перебуває трохи більше ніж 200 гравців. Хоча перші покупці здебільшого задоволені: у Steam 72% користувачів оцінюють гру позитивно.

Критики виявилися налаштовані до Concord більш скептично: її середній бал за версією OpenCritic – лише 66 на PlayStation 5. Є відгуки, що в тайтла незаслужено погана репутація, це добротний геройський шутер із чудовими відчуттями від стрільби. Але є й ті, хто пише про вторинність гри і те, що вона нічим не виділяється на тлі конкурентів.

Погіршує ситуацію той факт, що це платний багатокористувацький шутер, якому доведеться воювати за аудиторію з безкоштовними конкурентами на кшталт Overwatch 2 і Marvel Rivals.

Concord продається на ПК (Steam, EGS) і PlayStation 5. На комп'ютерах гра вимагає обліковий запис PlayStation Network, утім, це актуально для всіх останніх проєктів Sony. Ціна нового шутера – 1199 грн.

Ігрові ЗМІ припускають, що невдалий запуск підштовхне компанію Sony до перегляду моделі поширення гри і переходу Concord на F2P.

Нагадаємо, раніше студія Hangar 13 анонсувала нову "Мафію", яка стане приквелом для випущених раніше частин і розповість про становлення кримінальної сім'ї на Сицилії 1900-х років. Чекати не так довго: реліз у 2025 році на ПК, Xbox Series і PlayStation 5.

А тим часом у Steam змінився лідер серед найочікуваніших ігор. На перше місце вирвався довгобуд Hollow Knight: Silksong, у якого немає навіть приблизної дати виходу. Український шутер STALKER 2 потрапив у топ-5.

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