Водночас ремейки Max Payne уже перебувають в активному виробництві.

Remedy Entertaiment вкотре відзвітувала перед інвесторами, випустивши фінансовий звіт, де оголосила, що Alan Wake 2 нарешті почав приносити прибуток.

Для звичайних гравців там теж є приємні новини, наприклад, Remedy вже повністю готова запустити активну розробку Control 2, а створення ремейків Max Payne відбувається за планом і з дотриманням усіх термінів.

Alan Wake 2 став фінансовим успіхом

Remedy оголосила, що продажі Alan Wake 2 перевищили 2 мільйони копій до кінця 2024 року. Гра повністю окупила витрати на розробку і маркетинг, завдяки чому студія почала отримувати роялті з продажів.

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Додаткові оновлення, включно з DLC The Lake House і фізичним виданням, допомогли продовжити життєвий цикл гри. У листопаді Alan Wake 2 також отримав патч із поліпшеннями для PlayStation 5 Pro.

Control 2: повне розгортання виробництва

На початку 2024 року Remedy викупила всі права на серію Control, включно з майбутніми іграми. У серпні було укладено угоду з Annapurna, за якою Control 2 буде фінансуватися на 50% стороннім партнером, а також розробляються плани з розширення всесвіту в кіно і серіали.

Після фінальної підготовки до виробництва Control 2 офіційно увійде в стадію активної розробки в лютому 2025 року.

FBC: Firebreak: кооперативний шутер за всесвітом Control

У жовтні Remedy анонсувала FBC: Firebreak, кооперативний багатокористувацький шутер у світі Control. У грудні розробники провели закритий технічний тест із залученням гравців, де тестувалися матчмейкінг і серверна інфраструктура. Вихід гри заплановано на 2025 рік, при цьому Remedy буде самостійно її видавати.

Max Payne 1&2 Remake: робота триває

Remedy продовжує роботу над ремейком Max Payne 1 і 2, проєкт перебуває у стадії повного виробництва і розвивається спільно з Rockstar Games.

Фінансові показники та плани на майбутнє

Незважаючи на інвестиції в нові проєкти, виторг Remedy у 2024 році зріс на 49% і склав 50,7 млн євро. Операційні збитки зменшилися, а у 2025 році компанія очікує зростання доходів і вихід у прибуток.

До 2027 року Remedy ставить за мету подвоїти доходи 2024 року. Студія готується до самостійного видання ігор, що має підвищити її частку прибутку від майбутніх проєктів.

Раніше ми розповідали, що Remedy надихалася геймдизайном Cyberpunk 2077 під час створення Alan Wake 2.

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