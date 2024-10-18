FBC: Firebreak - кооперативний шутер, дії якого відбуваються в Найстарішому Будинку з Control.

Компанія Remedy презентувала FBC: Firebreak - кооперативний шутер від першої особи для трьох осіб, дія якого відбувається у знайомому фанатам всесвіті Control, це перша багатокористувацька гра від студії. Анонс відбувся під час презентації Xbox Partner Preview.

Гравцям належить узяти на себе роль співробітників Федерального Бюро Контролю і боротися з паранормальними загрозами всередині загадкового Найстарішого будинку. FBC: Firebreak - це не доповнення і не прямий сиквел Control, а самостійний проєкт, у який можна грати з друзями, проходячи динамічні кооперативні місії.

Firebreak дасть змогу гравцям поглянути на світ Control із зовсім іншого боку, надаючи можливість досліджувати світ паранормального через захопливі битви в кооперативі.

Remedy також поділилася додатковими деталями про FBC: Firebreak. Вартість гри буде "середньою", що означає ціну нижче 60 доларів.

У грі повністю відсутній PvP-режим, гравці битимуться тільки проти паранормальних загроз, працюючи разом як команда. Firebreak підтримує кросплатформний мультиплеєр між ПК і консолями, що дасть змогу гравцям на різних пристроях грати разом без обмежень.

Системні вимоги гри будуть досить доступними, щоб у неї можна було комфортно грати навіть на Steam Deck.

Сюжет Firebreak розгортається після подій оригінальної гри Control, даючи змогу гравцям дізнатися більше про те, що сталося в Найстарішому домі. При цьому гра не вимагає обов'язкового проходження Control для повного розуміння того, що відбувається.

Гра створюється на рушії Northlight Engine, розробленому студією Remedy. Це перша гра, яку Remedy видасть самостійно, що дасть змогу випустити її одночасно на всіх основних платформах.

FBC: Firebreak стане доступною у 2025 році та буде включена в підписки Game Pass і PS Plus з першого дня релізу. Сторінка гри вже доступна в Steam, і її можна додати до списку бажаного.

Нагадаємо, що на тому ж Xbox Partner Preview було анонсовано новий проєкт від Bloober Team, яка нещодавно випустила ремейк Silent Hill 2. Нова гра студії отримала назву Cronos: The New Dawn, це буде науково-фантастичний горор в антиутопічній Польщі 80-х років минулого століття.

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