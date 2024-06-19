Перша бета-версія гри, яка на той момент була модом для Half-Life, вийшла саме 19 червня 1999 року.

Сьогодні, 19 червня 2024 року, з'явилася гра, якій вдалося об'єднати мільйони гравців з усього світу. Звісно, йдеться про Counter-Strike.

Цікавим є той факт, що коріння гри росте від модифікації для оригінальної Half-Life 1999 року, створеної двома студентами. Спочатку в першій бета-версії були доступні чотири карти: Siege, Prison, Mansion і Wpndepot, а в ролі атаки виступав спецпідрозділ, якому потрібно було вивести заручників у безпечну зону. Тільки приблизно через пів року з'явився новий режим із закладенням бомби, який став класичним, і три карти для нього: Nuke, Dust і Prodigy.

Мод одразу став настільки популярним, що творці Half Life, компанія Valve, негайно найняла обох хлопців на роботу і в 2000-му Counter Strike перетворилася на самостійну гру.

Потім у рамках серії також виходили такі ігри, як Counter-Strike: Condition Zero (2004), Counter-Strike: Source (2004) і Counter-Strike: Global Offensive (2012). А у 2023 році з'явилася CS2, яка не покидає топ-10 найпопулярніших і найприбутковіших ігор Steam.

За 25 років існування Counter-Strike пережила кілька трансформацій, але досі залишається найважливішим представником жанру й однією з головних кіберспортивних дисциплін, за якою щорічно проходить безліч турнірів із великими призовими.

До слова, нещодавно в Counter-Strike 2 продали один із найдорожчих скінів в історії. Користувач, який побажав залишитися інкогніто, придбав унікальний вигляд для АК-47 за мільйон доларів. Хоча підсумкова ціна може доходити і до 1,5 млн доларів.

Також у мережі завірусилася історія про новачка в CS:GO, який вибив ніж вартістю 5 млн гривень – він встановив гру всього 3 дні тому. Імовірність випадання одного з найрідкісніших предметів у CS:GO дорівнює 0.001%.

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