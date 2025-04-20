Нативна роздільна здатність гри в такому режимі - 540p.

Cyberpunk 2077 стане першою грою для Nintendo Switch 2 з підтримкою технології DLSS від NVIDIA, і це, мабуть, один з найважливіших технічних проривів для консолі.

Саме DLSS, технологія масштабування зображення за допомогою ШІ, дозволяє Cyberpunk 2077 працювати на Switch 2 при всіх своїх візуальних амбіціях. Тести Digital Foundry показують: незважаючи на нестабільну частоту кадрів (аж до 30 FPS за 540p), гра демонструє цілком робочу продуктивність, і, судячи з усього, використовує полегшену версію DLSS, про яку раніше згадувалося в патентних документах Nintendo.

Switch 2 не здатна "в лоб" тягнути сучасні блокбастери. Але DLSS дає змогу компенсувати технічні обмеження: апскейлінг із низьких роздільних здатностей забезпечує помітне поліпшення графіки за менших витрат на залізо, а отже, ігри рівня Cyberpunk 2077 і Assassin's Creed Shadows дійсно стають можливими на цій системі.

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Щоправда, є і зворотний бік: увімкнення DLSS може вдарити по стабільності. Навіть без масштабування Cyberpunk 2077 уже впирається в стелю продуктивності Switch 2. Апскейлінг вимагає додаткових ресурсів, і це може вплинути на фреймтайм і плавність геймплея.

Раніше ми розповідали, що Hollow Knight: Silksong вийде на обох консолях Nintendo Switch, тож щоб пограти в очікуваний сиквел, необов'язково купувати Switch 2.

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