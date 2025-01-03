Це допоможе зменшити розмір ігор на майбутній портативці.

Новий рік приніс нам чергову пачку чуток про Nintendo Switch 2. Цього разу стало відомо, що в новій версії портативки Nintendo реалізує власний аналог технології апскейлінгу за допомогою ШІ, на кшталт DLSS від Nvidia або FSR від AMD.

Про це стало відомо з патенту, який помітила редакція VGC. Він був зареєстрований ще у 2023 році, але оприлюднений тільки зараз.

Цікаво, що на відміну від інших технологій апскейлінгу, розробка Nintendo насамперед націлена не на збільшення і стабілізацію FPS, а на зменшення розміру ігор шляхом зменшення нативної роздільної здатності текстур, які потім масштабуватимуться апскейлером.

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На це звернула увагу журналістка Лора Кейт Дейл. Наприклад, гра з нативними 4К текстурами важить 60 ГБ, що зараз для Nintendo Switch дуже багато, але якщо зробити Full-HD текстури, а потім розтягнути їх до 4К, то вага гри становитиме приблизно 20 ГБ, що вже може поміститися в 32 ГБ сховище нинішнього Nintendo Switch.

Раніше перевірене джерело повідомляло, коли може відбутися офіційний анонс Nintendo Switch 2. Консоль можуть представити разом із відеокартами Nvidia RTX 50.

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