У трейлері можна побачити знайомого героя і покращену графіку.

Видавництво Capcom несподівано оголосило, що працює над ремастером першої частини зомбі-бойовика Dead Rising. Проєкт називатиметься просто Dead Rising Deluxe Remaster, а поки що розробники готові показати лише короткий тизер-трейлер.

Втім, судячи з трейлеру, йдеться все ж таки про повноцінний ремейк гри 2006 року випуску. Моделі та текстури в ролику виглядають так, немов створені з нуля. Та й загалом якість картинки помітно покращилася.

Сюжет і основні механіки напевно залишаться тими самими: Френк Вест, головний герой першої частини, прямує в невелике містечко в Колорадо, що кишить зомбі, і у нього буде три дні, щоб дізнатися, що стало причиною спалаху.

Подробиці Dead Rising Deluxe Remaster обіцяють розкрити найближчим часом, ні дата випуску гри, ні конкретні платформи не були названі.

Нагадаємо, перша Dead Rising вийшла тільки на Xbox 360 і була ексклюзивом цілих 10 років. У 2016 році на честь 10-річчя серії HD-версія гри вийшла на ПК, PlayStation 4 і Xbox One.

Хоч гра була випущена на самому початку існування Xbox 360, вона стала у своєму роді визначальним моментом для консолі, оскільки продемонструвала всю свою технічну міць: на екрані з'являлися сотні зомбі без проблем із частотою кадрів. Серія Dead Rising також відома своїм геймплеєм у стилі пісочниці, де як зброю для відбиття від нежиті можна використовувати практично все, що попадеться під руку.

Останньою грою в серії зомбі-екшенів стала Dead Rising 4, що вийшла в далекому 2017 році і провалилася як у продажах, так і в оцінках. Давні фанати серії вважають гідними назви тільки перші дві гри, і, схоже, Capcom із цим згодна.

Що стосується іншої зомбі-серії Capcom, Resident Evil, то в розробці наразі перебуває Resident Evil 9 і ремейки Zero і Code: Veronica. Реліз Resident Evil 9 очікується у 2025 році або на початку 2026 року, а головними героями стануть Леон Кеннеді та Джилл Валентайн.

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