God of War: Ragnarok скоро вийде на ПК – розкрито системні вимоги гри

Почати грати в один із найкращих тайтлів PlayStation вийде вже з GeForce GTX 1060, а ось щоб насолодитися усіма красотами ПК-версії, знадобиться RTX 4070 Ti.

God of War: Ragnarok, продовження знаменитого екшену від студії Santa Monica, вже наступного місяця завітає на ПК. Щоб підготувати геймерів до релізу, у Sony назвали п'ять конфігурацій комп'ютерів, на яких вдасться зіграти в гру за різних налаштувань графіки.

Почати грати в God of War: Ragnarok вийде вже з відеокартою GeForce GTX 1060, але доведеться задовольнятися 30 fps. Для 1080p/60 fps при "середніх" налаштуваннях графіки вистачить RTX 2060 Super. При цьому, в системних вимогах не згадується апскейл, при використанні суперсемплінгу і генерації кадрів ПК-порт явно буде працювати і на більш слабкому залізі.

Зверніть увагу: ПК-версія вимагає обов'язкової наявності твердотілового накопичувача (SSD) для встановлення. Буде потрібен досить місткий пристрій – 190 ГБ, хоча на PS5 їй потрібно близько 85 ГБ.

Мінімальні вимоги

Процесор: Intel i5-4670k або AMD Ryzen 3 1200

Відеокарта: Nvidia GTX 1060 або AMD RX 5500 XT

Оперативна пам'ять: 8 GB

Рекомендовані вимоги

Процесор: Intel i5-8600 або AMD Ryzen 5 3600

Відеокарта: Nvidia RTX 2060 Super або AMD RX 5700

Оперативна пам'ять: 16 GB

Ультра-якість

Процесор: Intel i-5 11600K або AMD Ryzen 7 3700 X

Відеокарта: Nvidia RTX 4070 Ti або AMD RX 7900 XT

Оперативна пам'ять: 16 GB

God of War: Ragnarok - системні вимоги

Не забули в Sony і про обов'язковий акаунт у PSN. Згадується, що God of War Ragnarok для ПК необхідний акаунт PlayStation Network. Sony так уже вчинила з Helldivers 2 і Ghost of Tsushima.

God of War Ragnarok – це продовження God of War 2018 року, м'якого перезапуску популярної серії в антуражі скандинавської міфології. За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його змужнілий син Атрей повинні запобігти Рагнароку – загибелі богів і всього сущого.

ПК-версія God of War Ragnarok вийде вже 19 вересня, у Steam і Epic Games Store відкрито передзамовлення. Вартість гри – 1699 гривень.

Корпорація Sony останніми роками активно освоює ПК-ринок, випускаючи на цій платформі свої ексклюзиви. Раніше цього року вже встигли вийти Horizon Forbidden West і Ghost of Tsushima – обидві гри привернули велику кількість гравців і показали хороші продажі.

Очікується, що слідом за God of War Ragnarok на ПК вийдуть Demon's Souls, Turismo 7 і Marvel's Spider-Man 2. Ще в Sony нібито обговорюють можливість перенесення на ПК і більш ранніх своїх ексклюзивів, наприклад, Infamous: Second Son.

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