Тепер можна грати не тільки в комп'ютерний Cyberpunk, а й у настільний.

CD Projekt RED випустила оновлення 2.2 для Cyberpunk 2077, яке принесло не тільки поліпшення і виправлення, а й, як виявилося, приємний бонус для фанатів настільно-рольових ігор.

Видання Polygon помітило, що розробники вирішили порадувати гравців безкоштовним набором правил для настільної гри Cyberpunk RED: Easy Mode.

Цей набір, що нагадує стартовий комплект Dungeons & Dragons, містить вступну інформацію про Найт-Сіті, основні ігрові механіки, п'ять готових персонажів і стартову місію. Зрозуміло, знайти цю гру в інтернеті проблем не становить, але приємно, що CDPR вирішила долучити гравців до НРІ в такий спосіб.

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Щоб знайти подарунок, необхідно завантажити бонусний контент Cyberpunk 2077 через Steam. Після завантаження відкрийте бібліотеку, виберіть гру і натисніть кнопку "Переглянути локальні файли". Альтернативно, можна вручну перейти в папку Steam\steamapps\music\Cyberpunk 2077 Bonus Content\Guides.

Крім набору правил для настільної гри, оновлення 2.2 містить безліч інших бонусних матеріалів: постери, коротку розповідь, шпалери, аватари і правила Cyberpunk 2020.

Раніше ми розповідали, що Ідріс Ельба хоче знятися в екранізації Cyberpunk 2077 разом із Кіану Рівзом. Актор вважає, що їхні персонажі на великому екрані "будуть просто вау".

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