Гра дуже намагається бути схожою на Disco Elysium, але поки незрозуміло, наскільки успішно.

Редакція PC Gamer побачила новий проєкт від ZA/UM - Project C4 на GDC 2025 і поділилася деталями. Це ізометрична RPG, яка багато в чому нагадує Disco Elysium, але з низкою змін.

Дії розгорнуться в новому сеттингу, що нагадує альтернативні 1960-ті. Головний герой - шпигунка, повернута із забуття для важливої місії. Її образ і минуле задані розробниками, а журналістам PC Gamer вона нагадала Клаасьє.

Як і Disco Elysium, це ізометрична RPG із пререндеренними локаціями і 3D-моделями персонажів. Навички героя знову розмовляють із ним, але їхній список оновлений, хоч і залишилися старі, але перейменовані "Груба сила" і "Поліцейська хвиля".

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Механіка напруги дає шанс перекинути кубики ціною штрафу на наступні спроби. Шафка думок тепер працює інакше: засвоєння ідей миттєве, а гравцеві пропонують вибрати, прийняти або придушити їх, що дає взаємовиключні бонуси.

Механіка "дисонанс" вводить штрафи за суперечливі дії. Наприклад, якщо герой кинув курити, а потім закурив знову - будуть негативні наслідки.

Гра отримає повну озвучку, але голос диктора Ленвала Брауна замінили. За словами PC Gamer, новий оповідач звучить сухо і байдуже, але з натяком на приховані емоції.

За художній стиль відповідає Антон Вілл автор ілюстрацій Шафки думок у Disco Elysium. У журналі завдань з'явилися унікальні зображення, які змінюються залежно від розвитку квесту. В інвентарі замість 3D-моделі персонажа використовується паперова лялька.

Дата виходу гри невідома, і навіть Project C4 - це робоча назва, на релізі вона буде іншою.

Раніше ми розповідали, що розробники одного з "духовних спадкоємців" Disco Elysium показали перший скріншот гри.

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