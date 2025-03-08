Розробники одного з 'духовних спадкоємців' Disco Elysium показали перший скріншот гри

Hopetown щосили намагається бути Disco Elysium, але в мережі відзначають, що їй це не вдається.

Hopetown, дебютний проєкт студії Longdue Games, позиціонується як "духовний спадкоємець" Disco Elysium. Нещодавно розробники показали перший скріншот, і візуально гра має вражаючий вигляд: виразна палітра, мальовничий стиль, настільки гарний, що можна прийняти за концепт-арт.

Однак діалоги викликають питання. У наведеному прикладі головний герой звертається до літньої жінки, яка годує голубів: "Дозвольте представитися, я не сру там, де п'ю... хоча бачу, що для вас це не проблема". Інші варіанти відповіді включають "Я краще облизну смітник" і "Так, годуй масу! ЖЕРІТЬ, НЕБЕСНІ ЩУРИ!".

Розробники явно надихаються епатажем Disco Elysium, але поки це більше нагадує спробу копіювати стиль без глибини оригіналу. Можливо, текст виявиться кращим у контексті повної гри, але поки залишається відчуття, що Hopetown успадкував зовнішню оболонку DE, не до кінця зрозумівши суть.

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Також не варто забувати, що директор цього проєкту Ріаз Мула планував використовувати ім'я одного з провідних сценаристів Disco Elysium Арго Тууліка для просування гри, а коли розробник відмовився - Мула просто викинув Тууліка на мороз.

Раніше ми розповідали, що Саманта Беар, яка озвучила Карлах у Baldur's Gate 3, принципово відмовилася від ролі в одному з "духовних спадкоємців" Disco Elysium. Цілком можливо, це якраз була Hopetown.

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