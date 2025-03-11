Розробники описали гру як "шпигунську RPG, що викликає когнітивний дисонанс".

Студія ZA/UM, яка пережила роки конфліктів і звільнень, представила свій наступний проєкт.

Project C4 - суміш шпигунського трилера і психоделічної наукової фантастики з механіками кидка кубиків. Гравцям належить узяти на себе роль оперативника, який працює на сумнівну світову силу. Він виявляється втягнутим у таємну боротьбу за правду і вплив, стикаючись із тіньовими фігурами і прихованими конфліктами.

За словами розробників, C4 збереже фірмовий стиль ZA/UM: глибокі діалоги, роздуми про природу свідомості та нестандартні ігрові механіки:

Відео дня

"Головну роль у C4 відіграє розум. Його можна стирати, змінювати, перебудовувати, а також посилювати прийомом психоактивних речовин. Гравцям доведеться знаходити свої способи виживання в цьому жорстокому світі".

Сценаристи проекту підкреслюють, що C4 - не Disco Elysium 2. Це самостійний твір, натхненний шпигунськими історіями Джона Ле Карре і сюрреалістичною фантастикою Урсули Ле Гуїн, Філіпа Діка і Станіслава Лема.

Розробники обіцяють зробити акцент на "шпигунських іграх, зрадах і провалах", але без романтики Бонда, тут секретна робота не приносить ні слави, ні визнання

Ключовою особливістю стане механіка "провалу вперед", замість того, щоб змушувати гравців завантажуватися після невдач, ZA/UM хоче зробити їх невід'ємною частиною оповіді. Багато в чому така ідея застосовувалася і в Disco Elysium.

Поки невідомо, коли вийде C4 і на яких платформах. Однак студія пообіцяла розкрити більше деталей на Game Developer Conference вже наступного тижня.

Раніше ми розповідали, що розробники одного з "духовних спадкоємців" Disco Elysium показали перший скріншот свого проєкту Hopetown. Фанати залишилися, м'яко кажучи, не в захваті.

Вас також можуть зацікавити новини: